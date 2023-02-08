7 простых способов избежать варикоза
Флеболог Смирнова назвала способы избежать развития варикоза
Как избежать развития варикоза и вовремя обнаружить у себя болезнь, которая грозит организму серьёзными последствиями. Об этом в беседе с Лайфом рассказала флеболог-хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова.
"Варикозное расширение вен нижних конечностей — это хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности (отёк, гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, трофическая язва)", — отметила врач.
Причинами возникновения данного заболевания являются как генетическая предрасположенность, так и образ жизни человека. Спровоцировать развитие данной патологии могут, например, излишний вес, беременность, а также:
- приём гормональных препаратов;
- нагрузки на нижние конечности;
- малоподвижный образ жизни;
- работа, предполагающая постоянное нахождение в положении стоя или сидя;
- некоторые сопутствующие хронические болезни (диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек).
Проявлением варикоза могут быть сосудистые звёздочки, появление расширенных вен, тяжесть, боль, судороги в нижних конечностях, а также возникновение нарушения кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки (гиперпигментация, дерматосклероз, появление трофичеких язв).
Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по профилактике развития варикоза нижних конечностей. Или же не допустить осложнений (отёков, гиперпигментации, тромбозов, венозных тромболитических осложнений и некоторых других), если варикоз уже диагностирован. Среди рекомендаций:
- Ведение активного образа жизни (активная ходьба, плавание, физические упражнения, растяжка). Это поможет сохранить адекватную работу мышечно-венозной помпы нижних конечностей.
- Избегать длительных статических нагрузок, делать разминку каждые 60 минут по 10–15 минут.
- Периодически придавать нижним конечностям горизонтальное или возвышенное положение.
- Принимать контрастный душ.
- Не допускать появления избыточного веса.
- Носить компрессионный трикотаж. Функциональный класс необходимой компрессии поможет определить флеболог. При отсутствии варикоза вен нижних конечностей достаточно будет профилактического класса.
- Сбалансированное питание.
При выявлении сосудистых звёздочек, расширенных вен нижних конечностей, отёках ног собеседница Лайфа рекомендует проконсультироваться с флебологом. Врач назначит УЗ-исследование вен нижних конечностей, контроль лабораторных показателей при необходимости, что поможет диагностировать степень, причину варикоза и определиться с дальнейшей тактикой лечения.
Ранее Лайф рассказывал о продуктах, которые противопоказаны при варикозе. Людям в принципе не следует увлекаться вредной пищей, однако в этом случае необходимо отказаться от сладких изделий, которые задерживают жидкость в организме. Кроме того, следует исключить и солёное.
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