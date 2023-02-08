7 простых способов избежать варикоза

Как избежать развития варикоза и вовремя обнаружить у себя болезнь, которая грозит организму серьёзными последствиями. Об этом в беседе с Лайфом рассказала флеболог-хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова.

"Варикозное расширение вен нижних конечностей — это хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности (отёк, гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, трофическая язва)", — отметила врач.

Причинами возникновения данного заболевания являются как генетическая предрасположенность, так и образ жизни человека. Спровоцировать развитие данной патологии могут, например, излишний вес, беременность, а также:

приём гормональных препаратов;

нагрузки на нижние конечности;

малоподвижный образ жизни;

работа, предполагающая постоянное нахождение в положении стоя или сидя;

некоторые сопутствующие хронические болезни (диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек).

Проявлением варикоза могут быть сосудистые звёздочки, появление расширенных вен, тяжесть, боль, судороги в нижних конечностях, а также возникновение нарушения кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки (гиперпигментация, дерматосклероз, появление трофичеких язв).

Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по профилактике развития варикоза нижних конечностей. Или же не допустить осложнений (отёков, гиперпигментации, тромбозов, венозных тромболитических осложнений и некоторых других), если варикоз уже диагностирован. Среди рекомендаций:

Ведение активного образа жизни (активная ходьба, плавание, физические упражнения, растяжка). Это поможет сохранить адекватную работу мышечно-венозной помпы нижних конечностей. Избегать длительных статических нагрузок, делать разминку каждые 60 минут по 10–15 минут. Периодически придавать нижним конечностям горизонтальное или возвышенное положение. Принимать контрастный душ. Не допускать появления избыточного веса. Носить компрессионный трикотаж. Функциональный класс необходимой компрессии поможет определить флеболог. При отсутствии варикоза вен нижних конечностей достаточно будет профилактического класса. Сбалансированное питание.

При выявлении сосудистых звёздочек, расширенных вен нижних конечностей, отёках ног собеседница Лайфа рекомендует проконсультироваться с флебологом. Врач назначит УЗ-исследование вен нижних конечностей, контроль лабораторных показателей при необходимости, что поможет диагностировать степень, причину варикоза и определиться с дальнейшей тактикой лечения.