Выжившая после "школьной поножовщины" девочка из Химок боится за своих одноклассников

Пострадавшая в результате поножовщины в подмосковной школе девочка находится в сознании, хорошо помнит случившееся и беспокоится за одноклассников. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

"Соня в сознании. Дышит сама. Говорит. Всё помнит… Беспокоится о безопасности своих одноклассников. Всё страшное позади", — написала она в телеграм-канале после визита в больницу.