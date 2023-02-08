Выжившая после "школьной поножовщины" девочка из Химок боится за своих одноклассников
Мишонова рассказала, о чём переживает пострадавшая из-за поножовщины в школе в Химках девочка
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова навестила девочку, порезанную одноклассницей в Химках. Фото © t.me / Осторожно! Дети
Пострадавшая в результате поножовщины в подмосковной школе девочка находится в сознании, хорошо помнит случившееся и беспокоится за одноклассников. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
"Соня в сознании. Дышит сама. Говорит. Всё помнит… Беспокоится о безопасности своих одноклассников. Всё страшное позади", — написала она в телеграм-канале после визита в больницу.
Мишонова добавила, что родители постоянно находятся в клинике рядом с девочкой, практически не спят и очень благодарят врачей за то, что честно сделали свою работу и спасли их дочь.
Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10 и нанесла ей 30 ударов, затем вернулась в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую уже прооперировали. Среди основных версий ЧП озвучивается конфликт из-за мальчика. Классного руководителя временно отстранили от работы. Мать напавшей девочки просит у СМИ 15 миллионов рублей за интервью "на реабилитацию пострадавшей".