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8 февраля, 11:46

Выжившая после "школьной поножовщины" девочка из Химок боится за своих одноклассников

Мишонова рассказала, о чём переживает пострадавшая из-за поножовщины в школе в Химках девочка

<p>Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова навестила девочку, порезанную одноклассницей в Химках. Фото © t.me / <a href="https://t.me/ostorozhnodeti/3216?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно! Дети </a></p>

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова навестила девочку, порезанную одноклассницей в Химках. Фото © t.me / Осторожно! Дети

Пострадавшая в результате поножовщины в подмосковной школе девочка находится в сознании, хорошо помнит случившееся и беспокоится за одноклассников. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

"Соня в сознании. Дышит сама. Говорит. Всё помнит… Беспокоится о безопасности своих одноклассников. Всё страшное позади", написала она в телеграм-канале после визита в больницу.

Мишонова добавила, что родители постоянно находятся в клинике рядом с девочкой, практически не спят и очень благодарят врачей за то, что честно сделали свою работу и спасли их дочь.

Девочка, которую 30 раз ударила ножом одноклассница в туалете школы в Химках, пришла в себя

Девочка, которую 30 раз ударила ножом одноклассница в туалете школы в Химках, пришла в себя

Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10 и нанесла ей 30 ударов, затем вернулась в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую уже прооперировали. Среди основных версий ЧП озвучивается конфликт из-за мальчика. Классного руководителя временно отстранили от работы. Мать напавшей девочки просит у СМИ 15 миллионов рублей за интервью "на реабилитацию пострадавшей".

Татьяна Миссуми

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