Кадыров: Российские силы отбили укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР

Вооружённые силы России отбили у ВСУ укрепрайон в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, а также добавил, что один военнослужащий ВСУ получил ранение в бою, однако был спасён сотрудниками медицинского батальона 2-го армейского корпуса МО РФ.