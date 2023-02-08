Кадыров: Российские силы отбили укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР
Вооружённые силы России отбили у ВСУ укрепрайон в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — написал он в своём телеграм-канале.
Кадыров отметил, что бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, а также добавил, что один военнослужащий ВСУ получил ранение в бою, однако был спасён сотрудниками медицинского батальона 2-го армейского корпуса МО РФ.
Кстати, вчера Лайф сообщал, что российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ и ликвидировали более 80 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, были уничтожены танк, две боевые бронированные машины, по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
vk.com / Минобороны России