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Опубликовано 8 февраля 2023, 11:42
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Кадыров: Российские силы отбили укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР

Вооружённые силы России отбили у ВСУ укрепрайон в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, а также добавил, что один военнослужащий ВСУ получил ранение в бою, однако был спасён сотрудниками медицинского батальона 2-го армейского корпуса МО РФ.

Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео
Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео

Кстати, вчера Лайф сообщал, что российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ и ликвидировали более 80 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, были уничтожены танк, две боевые бронированные машины, по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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