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8 февраля, 11:49

Великобритания ввела санкции в отношении шести российских оборонных компаний

Власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении ряда российских компаний. Соответствующее заявление распространил МИД Соединённого Королевства.

Ограничения были введены против компаний, задействованных в оборонном комплексе РФ. Речь идёт о таких предприятиях, как "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", "Zala Aero Group Беспилотные системы". Кроме того, рестрикции коснулись компании "Москомсвязь".

В Великобритании считают, что все эти предприятия связаны с проведением спецоперации. Как уточнили в министерстве, санкции подразумевают заморозку активов, если таковые будут найдены в стране.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина ввела санкции против российского атомного комплекса.

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Максим Плетнёв

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