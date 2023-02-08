Великобритания ввела санкции в отношении шести российских оборонных компаний

Ограничения были введены против компаний, задействованных в оборонном комплексе РФ. Речь идёт о таких предприятиях, как "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", "Zala Aero Group Беспилотные системы". Кроме того, рестрикции коснулись компании "Москомсвязь".

В Великобритании считают, что все эти предприятия связаны с проведением спецоперации. Как уточнили в министерстве, санкции подразумевают заморозку активов, если таковые будут найдены в стране.