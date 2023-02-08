Российские бойцы лишили ВСУ миномётного расчёта в ходе боёв на Херсонском направлении

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномётный расчёт украинских войск на Херсонском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Ольговка Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт ВСУ", — сообщил он.