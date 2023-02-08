Российские бойцы лишили ВСУ миномётного расчёта в ходе боёв на Херсонском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении миномётного расчёта ВСУ в ходе боёв под Херсоном
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномётный расчёт украинских войск на Херсонском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Ольговка Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт ВСУ", — сообщил он.
Ранее Лайф рассказывал, что на днях российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ. По словам Конашенкова, в этом районе была ликвидирована самоходная гаубица "Акация", стоящая на вооружении Украины.
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