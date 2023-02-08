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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:18

ВСУ лишились более 35 военных на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии на Купянском направлении

Более 35 военных и один бронетранспортёр потеряла украинская армия в результате действий авиации и артиллерии Западной группировки российских войск на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое и Новосёловское", — перечислил он.

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Накануне сообщалось, что российские военные поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 50 бойцов. Конашенков добавил, что противник на этом направлении за сутки лишился двух бронированных машин, четырёх автомобилей и гаубицы Д-30. А ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении.

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Getty Images / Spencer Platt

Алексей Берковиц
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