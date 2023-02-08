Россиянин решил продавать икру на "Авито", но вместо покупателей его приметили силовики
В Москве задержали мужчину, который продавал на "Авито" чёрную икру
Москвич решил обогатиться на продаже чёрной икры через "Авито", но попался. По данным источника Лайфа, на незаконный бизнес инициативного мужчины обратили внимание силовики — и теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
Как рассказал источник, Алексей П. в конце прошлого года закупил партию чёрной икры и решил продавать её на сервисе объявлений "Авито". Мечты о золотых горах затуманили его разум, и об уголовной ответственности за незаконную добычу деликатеса он подзабыл. Москвич разместил данные о продаже, и на него моментально откликнулись. Однако это были не богатые покупатели, как желал мужчина, а сотрудники правоохранительных органов.
Теперь против "бизнесмена" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации". Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет заключения со штрафом в два миллиона рублей. Расследование проводит Следственный комитет по городу Москве.
Ранее Лайф рассказывал, как предприимчивый доставщик суши из Железногорска Красноярского края придумал мошенническую схему и на протяжении полутора лет воровал деньги у работодателя. Привозя заказ по адресу, он просил рассчитаться за суши наличными, после чего со своей карты совершал операцию оплаты через терминал. Таким образом он обогатился более чем на миллион рублей.
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