Логика, память, речь и воображение: Как чтение сказок на ночь влияет на мозг ребёнка

До появления детской литературы малышам рассказывали сказки и пели песни, а День детской книги появился всего лишь полвека назад. Современные дети, в отличие от советских, уже не читают "взапой" — в век цифровых технологий даже взрослые перешли на электронные носители. В беседе с газетой "Вести Подмосковья" эксперты рассказали, чем опасны такие перемены.

По словам психолога Евгении Бариновой, уже с первых дней жизни у ребёнка формируется общее представление о том, какими должны быть семья, ценности, отношения. Малыш всегда смотрит на родителей, и если мама с папой читают ему сказки с удовольствием и азартом, то любовь к чтению формируется сама по себе.

Ни один мультфильм эту эмоцию передать не сможет, считает психолог Никита Борисов. Читая, ребёнок знакомится не только с сюжетом, но и со множеством полезных деталей. Важно, что именно чтение развивает образное мышление, нравственность и улучшает словарный запас. Дети учатся формировать собственную точку зрения.

"Читая, ребёнок учится представлять, как выглядят герои, что они чувствуют, как думают. А это помогает лучше чувствовать свои эмоции и развивать воображение", — объяснил Борисов.

Оптимальный возраст для обучения навыкам чтения — 5 лет. С детьми помладше родители могут обсуждать, правильно или нет поступает тот или иной персонаж: это заложит основы осознанного поведения.

По мнению психолога Киры Гольдштейн, совместное чтение книги — это прекрасная возможность провести время вместе, которая дарит малышу чувство близости и комфорта. Поэтому принуждение к чтению недопустимо — книги не должны быть наказанием. Родители, которые ценят литературу, скорее привьют детям любовь к чтению, чем те, кто не читает сам.

"Чтение — это не просто способ развлечь ребёнка, привить любовь к книгам. Это инструмент гораздо более важный и глубокий, где присутствуют все аспекты для развития мозга ребёнка: логика и мышление, память, сформированная речь, фантазия и воображение, концентрация и усидчивость", — объясняет Гольдштейн.