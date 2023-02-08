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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:26

Российская авиация и артиллерия ликвидировали более 130 украинских военных

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении свыше 130 военных

Войска ВС России за минувшие сутки нанесли множественые удары по технике и живой силе подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", — сказал генерал-лейтенант.

Так, за сутки было уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и установка РСЗО "Град".

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В военном ведомстве также сообщили, что в Харькове были уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ.

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Getty Images / Metin Aktas

Ирина Фальке
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