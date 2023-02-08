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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:51
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Дрон ВСУ заблудился над Курской областью и провалил диверсию с ракетой, "жертвой" стал куст

Дрон ВСУ залетел в Курскую область и подорвал куст ракетой ПТРК "Корсар"

Обломок ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар". Фото © LIFE

Обломок ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар". Фото © LIFE

В Суджанском районе Курской области украинские военные предприняли неожиданную атаку с помощью беспилотника. Как стало известно Лайфу, "жертвой" диверсии стал куст.

Куст после атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Фото © LIFE

Куст после атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Фото © LIFE

Во время патрулирования территории недалеко от госграницы российские военные засекли чужой квадрокоптер. Он кружил над лесом по странной траектории. Дрон резко бросало из стороны в сторону, а вскоре раздался взрыв. Добравшиеся до места российские бойцы нашли "жертву" удара — куст. Поблизости не было ни военных, ни гражданских объектов.

Обломок ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар". Фото © LIFE

Обломок ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар". Фото © LIFE

Там же обнаружили обломки ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар", который ВСУ сложно применять в боевых действиях из-за российской артиллерии и танков. Эти боеприпасы украинская сторона часто использует для диверсий, в том числе сбрасывает с дрона.

В Харькове уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ
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Ранее Лайф писал о том, что украинские военные обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области.

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Андрей Бражников
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