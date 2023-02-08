Дрон ВСУ заблудился над Курской областью и провалил диверсию с ракетой, "жертвой" стал куст

В Суджанском районе Курской области украинские военные предприняли неожиданную атаку с помощью беспилотника. Как стало известно Лайфу, "жертвой" диверсии стал куст.

Куст после атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Фото © LIFE

Во время патрулирования территории недалеко от госграницы российские военные засекли чужой квадрокоптер. Он кружил над лесом по странной траектории. Дрон резко бросало из стороны в сторону, а вскоре раздался взрыв. Добравшиеся до места российские бойцы нашли "жертву" удара — куст. Поблизости не было ни военных, ни гражданских объектов.

Обломок ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар". Фото © LIFE

Там же обнаружили обломки ракеты от украинского противотанкового комплекса "Корсар", который ВСУ сложно применять в боевых действиях из-за российской артиллерии и танков. Эти боеприпасы украинская сторона часто использует для диверсий, в том числе сбрасывает с дрона.