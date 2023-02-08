Правительство РФ готовит новые меры по соцподдержке участников СВО

Власти РФ разрабатывают ряд новых решений по поддержке участников спецоперации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав повышение социальной защищённости бойцов значимым направлением работы кабмина.

Он напомнил, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, а также различные компенсации.

"Готовятся и другие решения, о которых мы сообщим", — отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.