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Регион
Опубликовано 8 февраля 2023, 12:44
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Правительство РФ готовит новые меры по соцподдержке участников СВО

Власти РФ разрабатывают ряд новых решений по поддержке участников спецоперации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав повышение социальной защищённости бойцов значимым направлением работы кабмина.

Он напомнил, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, а также различные компенсации.

"Готовятся и другие решения, о которых мы сообщим", — отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

В "Единой России" сообщили о концепции комплексной реабилитации участников СВО
В "Единой России" сообщили о концепции комплексной реабилитации участников СВО

А ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поддержки российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, не только со стороны близких, но и со стороны всей страны, включая и органы власти. По словам главы государства, такое внимание к бойцам является ключевым моментом мотивации.

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ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Александра Вишнякова
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