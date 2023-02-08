Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Россия должна вывести на новый уровень собственные наиболее важные технологии в ряде отраслей, в том числе в IT, транспорте и фармацевтике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении молодым учёным премии в области науки и инноваций за 2022 год.

"За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции", — отметил он.