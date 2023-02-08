Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 14:15

РКН заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор бессрочно заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что решение не имеет срока, поэтому блокировка является постоянной.

"Доступ к сайту правозащитной организации Московская Хельсинкская группа ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение было принято на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Там добавили, что на сайте публиковались недостоверные материалы, дискредитирующие российские войска.

Роскомнадзор решил ограничить использование новой функции Telegram

Роскомнадзор решил ограничить использование новой функции Telegram

По той же причине, как писал Лайф, Роскомнадзор ранее ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров