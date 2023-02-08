РКН заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что решение не имеет срока, поэтому блокировка является постоянной.

"Доступ к сайту правозащитной организации Московская Хельсинкская группа ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение было принято на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Там добавили, что на сайте публиковались недостоверные материалы, дискредитирующие российские войска.