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8 февраля, 14:02

Появилось видео задержания скинхедов за драку с молотками и пистолетами в школе в Челябинске

Полиция задержала участников массовой драки с молотками и пистолетами в школе в Челябинске

Участников массовой драки в челябинской школе, в результате которой двое учеников пострадали, задержали. Сейчас их везут на допрос. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Участники массовой драки в челябинской школе задержаны. Видео © LIFE

На кадрах задержания видно, что полиция нагрянула в квартиру одного из подозреваемых. Нарушители лежат на полу лицом вниз. Предположительно, они увлекались идеологией скинхедов. Не сообщается, признали ли задержанные свою вину.

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Напомним, сегодня в челябинской школе № 5 произошла массовая драка подростков, которые были в балаклавах с молотками и пистолетами. По предварительной информации, один из учеников привёл на разборки с другим учащимся своих вооружённых знакомых. Два человека пострадали. Драка попала на видео.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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