Появилось видео задержания скинхедов за драку с молотками и пистолетами в школе в Челябинске

Участников массовой драки в челябинской школе, в результате которой двое учеников пострадали, задержали. Сейчас их везут на допрос. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Участники массовой драки в челябинской школе задержаны. Видео © LIFE

На кадрах задержания видно, что полиция нагрянула в квартиру одного из подозреваемых. Нарушители лежат на полу лицом вниз. Предположительно, они увлекались идеологией скинхедов. Не сообщается, признали ли задержанные свою вину.