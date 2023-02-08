США тайно готовили подрыв "Северных потоков" в течение девяти месяцев

Президент США Джо Байден якобы решился на подрыв "Северных потоков" после девяти месяцев секретных обсуждений со специалистами по нацбезопасности. Об этом сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", — написал он на своей странице на сайте Substack.

По данным Херша, координировал работу по подготовке диверсии советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Главный вопрос, который обсуждали эксперты, — как не оставить улик после атаки на трубопроводы. Среди предложений было применить подлодку или бомбы с дистанционным взрывателем. В итоге, как утверждает журналист, Вашингтон выбрал другой вариант, взрывчатку под "Северные потоки" якобы заложили американские водолазы, а через три месяца её привели в действие норвежцы.