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8 февраля, 13:55

США тайно готовили подрыв "Северных потоков" в течение девяти месяцев

Журналист Херш: Байден решился на подрыв "Северных потоков" после девяти месяцев обсуждений

Президент США Джо Байден якобы решился на подрыв "Северных потоков" после девяти месяцев секретных обсуждений со специалистами по нацбезопасности. Об этом сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", — написал он на своей странице на сайте Substack.

По данным Херша, координировал работу по подготовке диверсии советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Главный вопрос, который обсуждали эксперты, — как не оставить улик после атаки на трубопроводы. Среди предложений было применить подлодку или бомбы с дистанционным взрывателем. В итоге, как утверждает журналист, Вашингтон выбрал другой вариант, взрывчатку под "Северные потоки" якобы заложили американские водолазы, а через три месяца её привели в действие норвежцы.

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Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Сначала в Европе "по традиции" попытались обвинить Москву, однако немецкие следователи были вынуждены констатировать отсутствие доказательств против России.

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ТАСС / АР

Александра Вишнякова

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