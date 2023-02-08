Секс-блогер объяснила, как правильно душить во время БДСМ-игр на примере "Я "любила" мужа"

Какова вероятность убить партнёра во время БДСМ-практик? На первый взгляд это кажется невозможным, однако иногда случается и такое, например, как в сериале "Я "любила" мужа" с российской актрисой Светланой Ходченковой. О том, как избежать подобных последствий, рассказала секс-блогер Арина Винтовкина.

По словам эксперта, вместе с удовольствием БДСМ-практики могут принести и различные травмы, причём как физические, так и эмоциональные. Процесс может причинить нежелательную боль и даже привести к летальному исходу, поэтому для безопасности следует придерживаться трёх главных принципов: безопасность, разумность и добровольность. Например, чтобы избежать смерти героя в сериале, паре не следовало использовать в эротической гипоксии посторонние предметы.

"Допустимо опасный игровой вариант — когда вы легко поддавливаете на шею партнера пальцами: мужчине руку кладут ниже кадыка, а женщине, где выемка на шее", — приводит её слова "Газета.ru".