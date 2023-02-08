Международные следователи не смогли установить участников экипажа ЗРК "Бук" в деле о MH17

Совместная следственная группа пока не смогла установить личности участников экипажа ЗРК "Бук", из которого, по версии следствия, в 2014 году на Украине был сбит пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17. Об этом заявила представитель Прокуратуры Нидерландов в ССГ Дигна ван Бутцелар.

"Косвенные данные свидетельствуют о том, что в деле могли быть замешаны три действующих или бывших офицера 53-й бригады. Информация не даёт ясности, пока её невозможно адекватно перепроверить. В данный момент невозможно было установить личности экипажа ЗРК "Бук", — заявила она на пресс-конференции.

Также, по её словам, расследование приостановлено, так как у группы недостаточно доказательств для продолжения работы, но оно может возобновиться, если в деле появятся новые данные.