В Федерации лыжных гонок РФ призвали не воспринимать футбол как спорт
Глава лыжной федерации Вяльбе: Не надо воспринимать футбол как спорт
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала не воспринимать футбол как спорт, поскольку в нём всё завязано исключительно на деньгах. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
"Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги. Люди, которые играют, зарабатывают деньги, и люди, которые находятся вокруг, тоже зарабатывают деньги", — сказала Вяльбе.
Глава федерации посетовала на то, что в отличие от футбольных клубов, лыжный клуб никто не желает купить за большие деньги. Вяльбе добавила, что без господдержки индивидуальных видов спорта они просто исчезнут.
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