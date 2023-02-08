В Федерации лыжных гонок РФ призвали не воспринимать футбол как спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала не воспринимать футбол как спорт, поскольку в нём всё завязано исключительно на деньгах. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги. Люди, которые играют, зарабатывают деньги, и люди, которые находятся вокруг, тоже зарабатывают деньги", — сказала Вяльбе.

Глава федерации посетовала на то, что в отличие от футбольных клубов, лыжный клуб никто не желает купить за большие деньги. Вяльбе добавила, что без господдержки индивидуальных видов спорта они просто исчезнут.