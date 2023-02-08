RuStore завершил бета-тестирование и открыл доступ для зарубежных разработчиков

Официальный российский магазин приложений для Android RuStore выходит из режима бета-тестирования и открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков. По словам вице-президента VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Ивана Мыздрикова, на данном этапе реализована вся необходимая функциональность стора.

"Пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его ещё удобнее", — подчеркнул он.

Сейчас пользователи могут авторизоваться по номеру телефона, а также через VK ID, Cбер ID и Яндекс ID. В магазине представлены подборки с актуальным контентом и возможность оставлять отзывы и оценки. На данный момент в RuStore загружено 5000 приложений.

Для иностранных компаний и пользователей интерфейс перевели на английский язык. Сейчас на платформе уже зарегистрированы 3500 издателей, половина из них — инди (самостоятельные) разработчики.