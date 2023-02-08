"Сильный и мужественный": Медведева призналась, что гордится знакомством с Костомаровым
Фигуристка Медведева призналась, что гордится знакомством с Костомаровым
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила с днём рождения пережившего ампутацию стоп фигуриста Романа Костомарова. Она пожелала ему крепкого здоровья и призналась, что гордится знакомством с ним.
"Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совета и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком ещё много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны (Домниной, женой Костомарова. — Прим. Лайфа). Рома, Оксана — вы пример для меня", — написала Медведева в телеграм-канале.
Фигуристка также отметила, что никогда не испытывала дискомфорта при общении и работе с ним, подчеркнув, что многие с ней согласятся. Медведева пожелала Костомарову выздоровления и выразила надежду на скорую встречу.
Сегодня Роману Костомарову исполняется 46 лет. Ранее его поздравила супруга — фигуристка Оксана Домнина, опубликовав трогательный пост в социальной сети. Она призналась, что гордится его мужеством и "рвением победить". Слова поддержки и поздравления опубликовала и олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя. Несколько дней назад Лайф писал, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев