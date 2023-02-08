"Сильный и мужественный": Медведева призналась, что гордится знакомством с Костомаровым

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила с днём рождения пережившего ампутацию стоп фигуриста Романа Костомарова. Она пожелала ему крепкого здоровья и призналась, что гордится знакомством с ним.

"Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совета и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком ещё много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны (Домниной, женой Костомарова. — Прим. Лайфа). Рома, Оксана — вы пример для меня", — написала Медведева в телеграм-канале.

Фигуристка также отметила, что никогда не испытывала дискомфорта при общении и работе с ним, подчеркнув, что многие с ней согласятся. Медведева пожелала Костомарову выздоровления и выразила надежду на скорую встречу.