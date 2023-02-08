"С инвалидом не по пути": Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, как после страшной травмы его бросила жена

Актёр Михаил Казаков, наиболее известный по роли Полежайкина из "Папиных дочек", раскрыл подробности своей реабилитации после страшной травмы и её влияния на личную жизнь. Сейчас он вынужден носить аппарат Илизарова, который каждый день приходится промывать спиртом, испытывая боль и опьянение.

"Я каждый день промываю аппарат Илизарова спиртом. Это больно. Там в трёх спицах сразу мышцы идут, не покрытые кожей, я их вижу каждый день... Зато в середине перевязки сидишь уже в таком опьянении. Когда промываешь спицу спиртом, то он попадает в мышцы и непосредственно в кровь", — признался он в беседе с kp.ru.

Михаил отметил, что процесс удлинения ноги должен закончиться уже через два месяца и аппарат снимут, однако дальше следует восстановление нервных окончаний, это займёт долгие годы. Тем не менее Казаков настроен оптимистично. При этом травма внесла коррективы и в личную жизнь 35-летнего актёра: после падения его бросила жена. По словам самого Михаила, выяснилось, что "с инвалидом ей не по пути".

"Для меня семейная жизнь означает: ноги с руками оторвало, но это не ставит крест на семейных отношениях. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она своё 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть "умирал и всё испортил", — поделился актёр.

Благо душевная травма зажила, сейчас у актёра новая женщина — спортсменка и чемпионка мира, однако сам он эту информацию пока не комментирует.