"С инвалидом не по пути": Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, как после страшной травмы его бросила жена
Актёр Казаков рассказал, как после травмы каждый день промывает аппарат Илизарова спиртом
Актёр Михаил Казаков, наиболее известный по роли Полежайкина из "Папиных дочек", раскрыл подробности своей реабилитации после страшной травмы и её влияния на личную жизнь. Сейчас он вынужден носить аппарат Илизарова, который каждый день приходится промывать спиртом, испытывая боль и опьянение.
"Я каждый день промываю аппарат Илизарова спиртом. Это больно. Там в трёх спицах сразу мышцы идут, не покрытые кожей, я их вижу каждый день... Зато в середине перевязки сидишь уже в таком опьянении. Когда промываешь спицу спиртом, то он попадает в мышцы и непосредственно в кровь", — признался он в беседе с kp.ru.
Михаил отметил, что процесс удлинения ноги должен закончиться уже через два месяца и аппарат снимут, однако дальше следует восстановление нервных окончаний, это займёт долгие годы. Тем не менее Казаков настроен оптимистично. При этом травма внесла коррективы и в личную жизнь 35-летнего актёра: после падения его бросила жена. По словам самого Михаила, выяснилось, что "с инвалидом ей не по пути".
"Для меня семейная жизнь означает: ноги с руками оторвало, но это не ставит крест на семейных отношениях. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она своё 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть "умирал и всё испортил", — поделился актёр.
Благо душевная травма зажила, сейчас у актёра новая женщина — спортсменка и чемпионка мира, однако сам он эту информацию пока не комментирует.
Напомним, в 2020 году Михаил Казаков упал с высоты пятого этажа, пытаясь сделать красивое фото. После этого он перенёс множество операций, а его ноги пришлось буквально собирать по частям. Осенью прошлого года стало известно, что Казакову понадобилось удлинение одной ноги.
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