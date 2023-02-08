Таисия Повалий отказалась считать себя предательницей и призналась в любви к украинской мове

Народная артистка Украины Таисия Повалий рассказала, почему на самом деле осталась в России после начала спецоперации. По словам певицы, всё произошло случайно и она никого не предавала.

"23 февраля прошлого года в 5:40 я вылетела из киевского аэропорта Жуляны в Москву на съёмки, <...> при себе у меня была только ручная кладь. Должна была через три дня вернуться домой, но 24 числа начинается специальная военная операция, уехать домой в Киев я уже не могла", — приводит слова Повалий портал "Дни.ру".

Артистка объяснила, что в детстве мечтала "петь как Людмила Зыкина, Людмила Сенчина и ещё в школе приезжала в российскую столицу с выступлениями на ВДНХ. Москву она назвала столицей своей большой Родины под названием Советский Союз. Она призналась, что город всегда был её мечтой. А с 2004 года Повалий приезжала сюда и чувствовала себя в России как дома.

"При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — всё это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала", — поделилась певица.

Более того, Повалий без стеснения добавила, что чувствует здесь защиту и видит спасение в действиях России. Звезда призналась, что последние восемь лет на Украине она "не понимала, как жить дальше", какое у неё будущее, а теперь ей ясно.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией. Я за то, чтобы произошёл возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня Украина, к нормальной жизни, чтобы мир был избавлен от нацизма", — заключила Повалий.