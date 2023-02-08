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8 февраля, 13:57

В Астрахани 19-летний парень публично сжёг икону Божией Матери

СК РФ начал проверку после сожжения иконы Божией Матери в Астрахани

<p>Подозреваемый в сожжении иконы Божией Матери в Астрахани. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/astr_sledcom30" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Астраханской области</a></p>

Подозреваемый в сожжении иконы Божией Матери в Астрахани. Фото © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

В Астрахани 19-летний парень сжёг икону Божией Матери. Теперь сотрудники регионального управления СКР проводят проверку.

По данным ведомства, молодой человек надругался над религиозной святыней около торгового центра, расположенного в Кировском районе города. Он публично сжёг её, "выражая явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

"По поручению руководителя Следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова организована процессуальная проверка <...> Следствием будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съёмке. Их действиям также будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в СК, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 19-летний герой видео уже установлен и задержан для допроса. В ходе общения со следователями он признал вину и раскаялся.

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Николь Вербер

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