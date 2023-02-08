В Астрахани 19-летний парень публично сжёг икону Божией Матери
СК РФ начал проверку после сожжения иконы Божией Матери в Астрахани
Подозреваемый в сожжении иконы Божией Матери в Астрахани. Фото © Telegram / СУ СК России по Астраханской области
В Астрахани 19-летний парень сжёг икону Божией Матери. Теперь сотрудники регионального управления СКР проводят проверку.
По данным ведомства, молодой человек надругался над религиозной святыней около торгового центра, расположенного в Кировском районе города. Он публично сжёг её, "выражая явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
"По поручению руководителя Следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова организована процессуальная проверка <...> Следствием будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съёмке. Их действиям также будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.
Кроме того, как уточнили в СК, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 19-летний герой видео уже установлен и задержан для допроса. В ходе общения со следователями он признал вину и раскаялся.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем в Стокгольме. Там лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан публично сжёг копию Корана. Всё произошло у мечети в Копенгагене и у здания диппредставительства Турции в Дании. При этом инцидент не остался без внимания, поступком и действиями возмущены мусульмане в России и во всём мире.
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