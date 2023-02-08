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8 февраля, 14:10

Минобороны Молдавии объяснилось за рассылку повесток

Минобороны Молдавии объяснило простой формальностью рассылку повесток гражданам

Министерство обороны Молдавии заявило, что в стране начали рассылать повестки гражданам не из-за проблем с безопасностью, а чтобы проверить существующие базы данных. Так ведомство отреагировало на слова лидера молдавской партии "Строим Европу дома" и бывшего замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгия Кавкалюка, который считает, что повестки доказывают готовность Кишинёва втянуть страну в конфликт.

"Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе", уточнили в Минобороны.

В ведомстве сослались на Положение о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также напомнили о необходимости ежегодно проверять базы данных военно-территориальных центров.

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Татьяна Миссуми

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