Звезда "Кривого зеркала" Морозов решил отправиться в зону СВО
Юморист "Кривого зеркала" Морозов выступит перед российскими бойцами в зоне СВО
Юморист Александр Морозов. Фото © YouTube / Доктор Сайков
Юморист, артист из "Кривого зеркала" Александр Морозов поедет с концертом в Донбасс, где исполнит патриотические песни и споёт частушки про фашистов. Об этом он рассказал сам, уточнив, что зрители обязательно увидят его в полюбившемся им образе Пчёлки.
"Будем и юморить, и петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъёмных — точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчёлки несколько четверостиший про фашистов, буду их исполнять", — поделился он в беседе с mk.ru.
Морозов добавил, что пока выступать со своими артистами он будет для мирного населения, но надеется порадовать и российских бойцов на передовой. Последнее зависит от решения военного руководства, ведь необходимо обеспечить безопасность труппы. По словам юмориста, сейчас он уже на чемоданах, переговоры о концертах ведутся напрямую с руководством Донбасса.
"Я думаю, что людям, которые находятся в таких тяжёлых условиях, юмор необходим. Поэтому очень правильно, что руководство новых регионов стало пускать артистов. Мы сделаем всё возможное, чтобы люди проще перенесли столь непростое время", — подытожил Морозов.
Ранее российский певец Shaman (Ярослав Дронов) дал бесплатные концерты в Мариуполе и Луганске. В туре им была написана песня "Мы", в студийной записи которой будут звучать голоса военных.