Звезда "Кривого зеркала" Морозов решил отправиться в зону СВО

Юморист, артист из "Кривого зеркала" Александр Морозов поедет с концертом в Донбасс, где исполнит патриотические песни и споёт частушки про фашистов. Об этом он рассказал сам, уточнив, что зрители обязательно увидят его в полюбившемся им образе Пчёлки.

"Будем и юморить, и петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъёмных — точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчёлки несколько четверостиший про фашистов, буду их исполнять", — поделился он в беседе с mk.ru.

Морозов добавил, что пока выступать со своими артистами он будет для мирного населения, но надеется порадовать и российских бойцов на передовой. Последнее зависит от решения военного руководства, ведь необходимо обеспечить безопасность труппы. По словам юмориста, сейчас он уже на чемоданах, переговоры о концертах ведутся напрямую с руководством Донбасса.

"Я думаю, что людям, которые находятся в таких тяжёлых условиях, юмор необходим. Поэтому очень правильно, что руководство новых регионов стало пускать артистов. Мы сделаем всё возможное, чтобы люди проще перенесли столь непростое время", — подытожил Морозов.