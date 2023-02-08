Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 14:26

Звезда "Кривого зеркала" Морозов решил отправиться в зону СВО

Юморист "Кривого зеркала" Морозов выступит перед российскими бойцами в зоне СВО

<p>Юморист Александр Морозов. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n7q0YKK1p64" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Доктор Сайков</a></p>

Юморист Александр Морозов. Фото © YouTube / Доктор Сайков

Юморист, артист из "Кривого зеркала" Александр Морозов поедет с концертом в Донбасс, где исполнит патриотические песни и споёт частушки про фашистов. Об этом он рассказал сам, уточнив, что зрители обязательно увидят его в полюбившемся им образе Пчёлки.

"Будем и юморить, и петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъёмных — точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчёлки несколько четверостиший про фашистов, буду их исполнять", — поделился он в беседе с mk.ru.

Морозов добавил, что пока выступать со своими артистами он будет для мирного населения, но надеется порадовать и российских бойцов на передовой. Последнее зависит от решения военного руководства, ведь необходимо обеспечить безопасность труппы. По словам юмориста, сейчас он уже на чемоданах, переговоры о концертах ведутся напрямую с руководством Донбасса.

"Я думаю, что людям, которые находятся в таких тяжёлых условиях, юмор необходим. Поэтому очень правильно, что руководство новых регионов стало пускать артистов. Мы сделаем всё возможное, чтобы люди проще перенесли столь непростое время", подытожил Морозов.

Звезда "Гардемаринов" уехал в зону СВО и опубликовал фото с оружием в окружении бойцов ВДВ

Звезда "Гардемаринов" уехал в зону СВО и опубликовал фото с оружием в окружении бойцов ВДВ

Ранее российский певец Shaman (Ярослав Дронов) дал бесплатные концерты в Мариуполе и Луганске. В туре им была написана песня "Мы", в студийной записи которой будут звучать голоса военных.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров