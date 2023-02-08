Серия конференций пройдёт по внедрению предмета "Основы российской государственности"

В рамках "ДНК России" началась подготовка инфраструктуры для внедрения в высших учебных заведениях предмета "Основы российской государственности", о чём ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Как сообщает "Взгляд", участники проекта проведут серию конференций для преподавателей.

"Уже готовится сеть конференций и семинаров, предметом обсуждения которых будет не только методология преподавания (ведь уникальный курс и преподаваться должен по-особому), но и тезаурус — система понятий и определений, используемых для описания сложных общественных процессов", — говорится в тексте.

Итогом инициативы станет "мощный импульс к развитию российского общественно-политического знания, наших научных школ и исследовательских центров", подчёркивает издание. Сам проект "ДНК России" стартовал в 2022 году, чтобы объединить российское академическое сообщество и провести профессиональную дискуссию о мировоззрении в стране.

Уже запущены грантовые исследования, организуются круглые столы, семинары, а также дан старт научному клубу "Гуманитарный реактор".