Путин потребовал ускорить утверждение инновационных проектов по защите от инфекций
Глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству ускорить утверждение инновационных проектов, касающихся оперативного реагирования на инфекции. О необходимости данной меры он сообщил на заседании Совета по науке и образованию.
"Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания", — сказал президент.
Вместе с этим российский лидер поручил ускорить утверждение проектов по созданию новых источников энергии, её передаче и хранению. Путин особо подчеркнул, что нельзя распылять силы, средства и ресурсы, а следует фокусироваться на достижении целей национального развития, учитывать фактор внешнего давления.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил молодым российским учёным премии в области науки и инноваций. Лауреаты в 2022 году проявили себя в области исследований нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработке технологии испытания сложных технических устройств.
LIFE / Павел Баранов