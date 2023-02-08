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8 февраля, 14:31

Путин потребовал ускорить утверждение инновационных проектов по защите от инфекций

Глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству ускорить утверждение инновационных проектов, касающихся оперативного реагирования на инфекции. О необходимости данной меры он сообщил на заседании Совета по науке и образованию.

"Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания", — сказал президент.

Вместе с этим российский лидер поручил ускорить утверждение проектов по созданию новых источников энергии, её передаче и хранению. Путин особо подчеркнул, что нельзя распылять силы, средства и ресурсы, а следует фокусироваться на достижении целей национального развития, учитывать фактор внешнего давления.

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил молодым российским учёным премии в области науки и инноваций. Лауреаты в 2022 году проявили себя в области исследований нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработке технологии испытания сложных технических устройств.

Путин поручил ввести в России премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта

Путин поручил ввести в России премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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