Путин потребовал ускорить утверждение инновационных проектов по защите от инфекций

Глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству ускорить утверждение инновационных проектов, касающихся оперативного реагирования на инфекции. О необходимости данной меры он сообщил на заседании Совета по науке и образованию.

"Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания", — сказал президент.

Вместе с этим российский лидер поручил ускорить утверждение проектов по созданию новых источников энергии, её передаче и хранению. Путин особо подчеркнул, что нельзя распылять силы, средства и ресурсы, а следует фокусироваться на достижении целей национального развития, учитывать фактор внешнего давления.