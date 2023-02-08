Любовь Успенская с дочерью выпустили песню на стихи Марии Захаровой

Советская и российская певица Любовь Успенская выпустила вместе с дочерью, певицей Татьяной Плаксиной, совместную песню "Мольба". Слова композиции написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Премьера новой песни "Мольба"! Хочется выразить благодарность за песню всем её авторам: Марии Захаровой, Брендону Стоуну и Марал Якишевой", — рассказала Успенская в Instagram*.

Подписчики легенды российской эстрады не остались равнодушными и в комментариях под видео написали, что песня прекрасна, а мама с дочкой очень гармоничны в дуэте. Поклонники также восхитились вкладом Марии Захаровой, отметив, что "её тексты всегда до мурашек".

К слову, официальный представитель МИД России не в первый раз вдохновляет Успенскую. Ранее Мария Захарова стала автором слов к песне артистки "Я слишком тебя любила". В композиции, музыку к которой написал продюсер Брендон Стоун, рассказывается о переживаниях артистки по поводу её взаимоотношений с дочерью.