Любовь Успенская с дочерью выпустили песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская с дочерью Pacha Tati представили песню "Мольба" на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская спела с дочерью Pacha Tati. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская певица Любовь Успенская выпустила вместе с дочерью, певицей Татьяной Плаксиной, совместную песню "Мольба". Слова композиции написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Премьера новой песни "Мольба"! Хочется выразить благодарность за песню всем её авторам: Марии Захаровой, Брендону Стоуну и Марал Якишевой", — рассказала Успенская в Instagram*.
Подписчики легенды российской эстрады не остались равнодушными и в комментариях под видео написали, что песня прекрасна, а мама с дочкой очень гармоничны в дуэте. Поклонники также восхитились вкладом Марии Захаровой, отметив, что "её тексты всегда до мурашек".
К слову, официальный представитель МИД России не в первый раз вдохновляет Успенскую. Ранее Мария Захарова стала автором слов к песне артистки "Я слишком тебя любила". В композиции, музыку к которой написал продюсер Брендон Стоун, рассказывается о переживаниях артистки по поводу её взаимоотношений с дочерью.
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