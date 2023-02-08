Путин: Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок
Россия не может позволить себе зависимость от иностранных разработок в приоритетных технологиях, заявил Владимир Путин. В связи с этим он призвал сконцентрироваться на разработках, способных обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу сфер здравоохранения, ЖКХ, энергетики и ключевых отраслей промышленности.
"По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов, в том числе имею в виду элементную базу, технологии работы с генетическими ресурсами", — подчеркнул президент на заседании Совета по науке и образованию.
Ранее президент Владимир Путин также заявил, что Россия должна вывести на новый уровень собственные наиболее важные технологии в ряде отраслей, в том числе в IT, транспорте и фармацевтике.
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