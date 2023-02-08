Челябинская школа, где произошла массовая драка, заплатила за охрану более миллиона рублей

Более миллиона рублей заплатили сотрудникам охраны школы в Челябинске, где сегодня произошла массовая драка. Об этом передаёт портал ЕАН.

По данным, опубликованным на сайте "Госзакупки", торги по выбору ЧОПа прошли в конце прошлого года. В аукционе участвовало три компании, а стартовая цена составляла 1 миллион 288 тысяч рублей. В итоге победу одержало ООО "Частное охранное предприятие "Фагот", зарегистрированное в Челябинске в 2001 году.

Основной владелец и директор компании — некий Юрий Смолянинов, владеющий аналогичной фирмой "ЧОП "Фобос". У них общие номера телефонов, однако разные адреса "прописки". При звонке там отвечают, что это не "Фагот", а "Фобос", и что охраной ОЦ-5 они не занимаются. При этом на сайте "Госзакупки" информации о привлечении субподрядчиков нет.