Журналисты обнаружили связь Ходорковского с украинскими олигархами

Однозначно антироссийская позиция Михаила Ходорковского* может быть обусловлена его тесными экономическими связями с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Михаилом Новинским, выяснил телеканал RT. Сообщается, что после освобождения из российской колонии в 2014 году он встречался с Ахметовым в Донбассе, а за два месяца до этого в Smart Holding (структура, владеющая "Метинвестом" (металлургические комбинаты предпринимателя) произошло важное назначение.

Так, гражданин Германии Герхард Ригер вошёл в наблюдательный совет компании. Через три месяца он же стал членом наблюдательного совета нидерландской Metinvest B.V. — главного холдинга одноимённой группы компаний Ахметова, который управляет в том числе "Азовсталью" и Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича. Там Ригер представлял интересы некой стороны, обладающей акциями класса В с повышенным правом голоса. В 2002 году немец также числился финансовым директором НК "ЮКОС".

"Всё указывает на то, что Ригер стал личным доверенным лицом Ходорковского — одним из десятка приближённых. Чем в реальности занимался финдиректор и какие поручения выполнял, не знали даже его коллеги из топ-менеджмента", — говорится в материале.

Также Ригер появлялся в различных компаниях, связанных с Ходорковским, которые финансировали российскую оппозицию, СМИ такой направленности и блогера Алексея Навального. Фактически он занимался распределением и контролем финансов структур бывшего российского олигарха. В свою очередь политолог Владимир Джаралла считает, что Ходорковский всегда был заинтересован в украинском бизнесе, а подобные связи давали ему возможность возвращаться в Россию.

"На первом этапе Ахметов был главным инвестором Януковича, который стал самостоятельным игроком, создавшим собственную политическую группу. Ахметов и другие олигархи были против её возникновения. Очевидно, поэтому Ходорковский с ним был связан. Для Ходорковского Янукович был неприемлемым человеком. А связь с Ахметовым открывала ему возможность присутствовать на Украине и в России", — предположил он.

Лайф писал, что в январе суд в Москве оштрафовал Михаила Ходорковского на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. По данным Роскомнадзора, она отсутствовала на публикуемых им материалах в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube.