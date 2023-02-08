Стало известно, как спасали истекавшую кровью школьницу из Химок
Стало известно, как медики спасали пострадавшую в поножовщине школьницу из Химок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил пострадавшую в поножовщине школьницу из Химок. Фото © t.me / "Воробьёв LIVE"
К моменту приезда скорой помощи давление и пульс девочки, которую изрезала ножом сверстница в школе в Химках, не определялись. Однако благодаря быстрым и точным действиям медиков пострадавшую смогли спасти. О врачебном профессионализме рассказал телеканал "360" со ссылкой на источники.
Скорую помощь на место ЧП вызвала учитель и сообщила о большой потере крови 11-летней школьницы. Бригада прибыла через 10 минут. К этому времени девочка уже потеряла сознание, её давление и пульс не определялись. Это очень затруднило катетеризацию, однако фельдшер успешно попал в вену пострадавшей и установил катетер для введения лекарства.
Тут же в школу приехала вторая бригада скорой помощи, медики поставили дополнительный катетер и подняли артериальное давление до 50 миллиметров ртутного столба. Такие действия помогли довезти ребёнка до Химкинской областной больницы, несмотря на большую кровопотерю. Уже там состояние раненой ученицы стабилизировали, а прибывший вертолёт доставил её в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.
Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10 и нанесла ей 30 ударов, затем вернулась в класс и призналась в содеянном. Пострадавшую уже прооперировали. Среди основных версий ЧП называется конфликт из-за мальчика. Классного руководителя временно отстранили от работы. Мать напавшей девочки просит у журналистов 15 миллионов рублей за интервью, чтобы передать деньги "на реабилитацию пострадавшей".