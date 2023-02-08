Стало известно, как спасали истекавшую кровью школьницу из Химок

К моменту приезда скорой помощи давление и пульс девочки, которую изрезала ножом сверстница в школе в Химках, не определялись. Однако благодаря быстрым и точным действиям медиков пострадавшую смогли спасти. О врачебном профессионализме рассказал телеканал "360" со ссылкой на источники.

Скорую помощь на место ЧП вызвала учитель и сообщила о большой потере крови 11-летней школьницы. Бригада прибыла через 10 минут. К этому времени девочка уже потеряла сознание, её давление и пульс не определялись. Это очень затруднило катетеризацию, однако фельдшер успешно попал в вену пострадавшей и установил катетер для введения лекарства.