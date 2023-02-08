Пентагон отверг участие в подрыве "Северных потоков" после появления новых улик

Пентагон опровергает обвинения в причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Так в американском военном ведомстве отреагировали на слова журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.

"США не были причастны к взрыву на "Северном потоке", — сказал ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.