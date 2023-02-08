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8 февраля, 15:37

Пентагон отверг участие в подрыве "Северных потоков" после появления новых улик

Пентагон заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков" после обвинений Херша

Пентагон опровергает обвинения в причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Так в американском военном ведомстве отреагировали на слова журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.

"США не были причастны к взрыву на "Северном потоке", — сказал ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.

Он также сослался на заместителя помощника министра обороны США Лору Купер, которая ещё в октябре 2022 года заверила, что Вашингтон якобы не имеет отношения к инциденту на газопроводах.

"Северный поток" потребовали защитить ради интересов Европы

"Северный поток" потребовали защитить ради интересов Европы

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Татьяна Миссуми

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