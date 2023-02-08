Пентагон отверг участие в подрыве "Северных потоков" после появления новых улик
Пентагон заявил о непричастности к подрыву "Северных потоков" после обвинений Херша
Пентагон опровергает обвинения в причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2". Так в американском военном ведомстве отреагировали на слова журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.
"США не были причастны к взрыву на "Северном потоке", — сказал ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.
Он также сослался на заместителя помощника министра обороны США Лору Купер, которая ещё в октябре 2022 года заверила, что Вашингтон якобы не имеет отношения к инциденту на газопроводах.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист.
Getty Images / Danish Defence