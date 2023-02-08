Министр обороны ФРГ сравнил себя с гадалкой после вопроса о "победе" ВСУ
Министр обороны Германии Писториус не стал отвечать на вопрос о шансах ВСУ на "победу"
Глава Минобороны Германии Борис Писториус, приезжавший накануне в Киев, не стал отвечать на вопрос журналиста издания Bild о шансах Украины "победить в противостоянии с Россией".
"Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", — сказал Писториус на просьбу дать прогнозы о возможном "завоевании" ВСУ Донбасса и Крыма.
Затем министр резко сменил тему и отметил "храбрость украинских солдат", а также вновь расписал необходимость продолжать оказывать военную поддержку Украине "в меру западных возможностей".
Накануне министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников.
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