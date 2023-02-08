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Опубликовано 8 февраля 2023, 15:51

Министр обороны ФРГ сравнил себя с гадалкой после вопроса о "победе" ВСУ

Министр обороны Германии Писториус не стал отвечать на вопрос о шансах ВСУ на "победу"

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, приезжавший накануне в Киев, не стал отвечать на вопрос журналиста издания Bild о шансах Украины "победить в противостоянии с Россией".

"Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", сказал Писториус на просьбу дать прогнозы о возможном "завоевании" ВСУ Донбасса и Крыма.

Затем министр резко сменил тему и отметил "храбрость украинских солдат", а также вновь расписал необходимость продолжать оказывать военную поддержку Украине "в меру западных возможностей".

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Накануне министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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Татьяна Миссуми
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