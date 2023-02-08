Лепса исключили из "мафиозного" списка санкций США

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении ведомства. Кроме того, американские санкции больше не действуют на криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова, пишет ТАСС.

Напомним, что санкции против Лепса были введены ещё осенью 2013 года. Артист оказался в числе десяти физических и юридических лиц, которых американское правительство подозревало в связи с восточноевропейской мафиозной группировкой. Сам исполнитель тогда назвал эту новость абсурдом и пояснил, что не волнуется из-за угроз заморозки американских счетов, потому что у него их попросту нет.