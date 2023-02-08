Лепса исключили из "мафиозного" списка санкций США
Минфин США исключил из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении ведомства. Кроме того, американские санкции больше не действуют на криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова, пишет ТАСС.
Напомним, что санкции против Лепса были введены ещё осенью 2013 года. Артист оказался в числе десяти физических и юридических лиц, которых американское правительство подозревало в связи с восточноевропейской мафиозной группировкой. Сам исполнитель тогда назвал эту новость абсурдом и пояснил, что не волнуется из-за угроз заморозки американских счетов, потому что у него их попросту нет.
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А в декабре 2022 года Европейский союз также ввёл персональные санкции в отношении Лепса, режиссёра Никиты Михалкова, журналиста Бориса Корчевникова и других российских медийных личностей. Этот пакет ограничений уже носил политический, а не криминальный характер.
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