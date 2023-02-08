Лондон – Париж: Для чего Зеленский отправился в турне по Европе Что скрывается за турне главы Украины по европейским столицам, с кем он собирается встречаться и чем это может закончиться. 8 февраля, 15:49 Обложка © ТАСС / АР / Victoria Jones

Цель визита Зеленского в Лондон

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Лондон и встреча с Риши Сунаком, Карлом III и парламентариями носили формальный характер. За ширмой официоза, скорее всего, скрывалась сверка часов с главой МИ-6 и заместителем иностранных дел Великобритании Ричардом Муром накануне годовщины российской военной спецоперации на Украине. Анонс визита украинского президента в Брюссель и Париж означает, что началось согласование дальнейших этапов кейса Незалежной.

— Главная цель приезда Зеленского в Лондон — разговор с куратором из МИ-6. Встреча с правительственными лицами и монархом носит ритуальный характер. Основная тема — обсуждение перспектив новой команды Зеленского и её конфигурации, которая будет находиться под ещё большим контролем британской спецслужбы. При том что американцы хотят больше влиять, главкома ВСУ Валерия Залужного им уже недостаточно, но, как они договорятся, пока неясно. Потому что МИ-6 очень плотно опекает украинского лидера, — напоминает политолог Алексей Мухин.

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В Лондоне Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского Парламента. Около получаса он благодарил Британию за оказанную с первых дней военную поддержку и заранее приветствовал передачу Украине военной авиации, а затем передал депутатам шлем украинского пилота, разыгрывая спорные библейские сюжеты с головой то ли Давида для Юдифь, то ли Иоанна Крестителя для Саломеи, отмечает политолог Алексей Мартынов.

— Зеленский отправился в турне по Европе, чтобы отметить годовщину российской спецоперации и согласовать будущие этапы украинского конфликта. Вероятно, речь идёт о сворачивании этого кейса. Потому что многое вышло из под контроля и нанесло Западу огромный ущерб, — говорит Алексей Мартынов. — Он прилетел к Ричарду Муру, что называется, сверить часы и сдать промежуточный отчёт. Странно, но все действия главы Украины выглядят так, словно носят лейбл "Сделанов МИ-6".

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Соревнование спецслужб

Возможно, глава британской разведки бронирует Зеленского у Большого Брата — американцев. Как бы демонстрируя: "он наш — не смейте у нас его забирать, он уже переделанный по нашим английским стандартам", полагает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Ещё на стадии президентской кампании на Украине экс-президент США Дональд Трамп технично спихнул Украину англичанам. В штабе Зеленского в один момент исчезли все сотрудники американской разведки — и на их месте появились офицеры МИ-6. В Белый дом пришёл новый хозяин, и теперь, видимо, американские спецслужбы опять хотят вернуть под свою опеку Зеленского, — говорит Андрей Манойло.

Сунак сообщил, что встретился с Зеленским, и опубликовал совместное фото. Фото © Twitter.com / RishiSunak

Кстати, сообщение Sky News о подготовке Британией украинских военных лётчиков и морпехов также можно расценивать как элементы трансформации и сворачивания украинского конфликта.

— Проблема в том, что эти кадры могут быть использованы затем в любой точке мира, в том числе и в Тихоокеанском регионе. Не факт, что их готовят для Украины, — предположил Алексей Мухин.

Авторы Елена Стафеева