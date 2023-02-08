Почему Америка задумывается отдать России Украину Смогут ли республиканцы повлиять на конфликт на Украине: 41% конгрессменов за остановку и передачу территорий России. 7 февраля, 23:50 Обложка © Getty Images / Marco Cantile / LightRocket

41% республиканцев считают, что США дают Украине "слишком многое", свидетельствует опрос Washington Post-ABC News. В апреле так думало всего 18%. Более того, опрос от NBC News показал, что 63% республиканцев против большего финансирования и предоставления оружия Киеву. Так консерваторы отреагировали на решение Джо Байдена отправить американские танки на Украину.

Издание объясняет, что скепсис республиканцев связан с тем, что теперь они меньше верят в победу киевской власти: 43% из них полагают, что войну выигрывает Россия, и 42% — что Украина. В стане демократов уверенности в выигрыше Киева значительно больше.

В итоге 15% республиканцев верят, что Украина сохранится по итогам войны. А 41% готовы ради прекращения конфликта смириться с тем, что Россия удержит новые территории. 63% не готовы поддерживать Украину "до победы", если это будет означать ухудшение уровня жизни в США.

Автор заметки Аарон Блейк прямым текстом озвучивает мнение, что "дело не только в финансовых затратах и даже не в том, что республиканцы встают на сторону России из-за Украины, как однажды сказал ведущий Fox News Такер Карлсон. В основном это связано с меньшим доверием консерваторов к военным усилиям Украины и растущим скептицизмом в отношении того, что украинский конфликт представляет угрозу для Соединённых Штатов. И, возможно, наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть украинской территории, которую она ищет".

— Washington Post выбрана площадкой для подобной информации неслучайно. Это издание используется как витрина для американских политических элит и разных мнений, в том числе для групп разведки, — напоминает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Если опросы только сейчас выявили, что более чем 40%, можно сказать, настроены скептически на украинскую победу и равнодушны к Киеву, им и было всё равно и раньше, уверяю. Скорее тут прослеживается акцент в мастерстве задавания социологических вопросов с вполне прогнозируемым ответом, — полагает политолог Алексей Мартынов.

В любом случае появление подобной публикации и широкая огласка в прессе сделаны для давления на повестку, объясняет эксперт. Чтобы на всякий случай обосновать один из возможных вариантов разруливания украинского конфликта. Тем самым отправлен сигнал во все возможные инстанции, что здесь, мол, возможны варианты.

— Сомневаюсь, что на текущем этапе возможны переговоры о мире, потому что не наблюдается официальная готовность Вашингтона и Киева признать суверенитет и территориальную целостность России, отказавшись от территориальных претензий к нашей стране, пойти на денацификацию и демилитаризацию Украины. Эту страну необходимо разоружить, ликвидировать формирования радикалов и исключить появление военных объектов НАТО. Без этого ни о какой стабилизации обстановки и речи быть не может, — подчёркивает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

По его словам, любое перемирие будет использовано Киевом для накопления сил и новых атак. Поэтому на текущем этапе наиболее вероятным вариантом завершения конфликта является капитуляция украинской власти и признание Киевом ответственности за агрессию против России и Донбасса, а также допуск ВС РФ на свою территорию для наведения порядка и разоружения.

Авторы Андрей Лапенков