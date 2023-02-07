Почему на Западе обсуждают третью мировую почти как погоду Сколько раз за последнее время западные СМИ писали про третью мировую и какие выводы сделали, предполагая её начало и окончание. 6 февраля, 23:40 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Третья мировая не сходит с первых полос мировых изданий. Конфликт на Украине перевёл стрелки часов Судного дня на рекордные "90 секунд до полуночи". Если лояльные к властям США и Европы СМИ используют эту риторику для объяснения ещё большей помощи Киеву в противостоянии с Москвой, то более независимые издания делают другие выводы и предостерегают от ядерного Армагеддона. Итальянская газета Libero даже нарисовала, как будет выглядеть современная война миров.

Бывший сотрудник Всемирного банка, генеральный директор и основатель Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd Лес Немети в тексте для берлинского журнала bne IntelliNews размышляет над тезисами французского интеллектуала Эммануэля Тодда, который назвал украинский конфликт мировой войной, считает, что мы стали свидетелями гибридной истории, сопутствующей началу краха США. Среди приведённых цитат, например, фраза о том, что 70% населения мира не на стороне США. Эта война может послужить кристаллизации общественного мнения в развивающихся странах против США.

Филиппинское издание пытается анализировать тезисы экс-президента России Дмитрия Медведева, который предупредил о возможности третьей мировой в случае, если Североатлантический альянс попытается напасть на российский Крым.

— Надежда Запада на победу в войне против России — величайший гамбит, который предпринимает военно-промышленный комплекс США, чтобы сохранить инерцию поставок оружия непобедимому правительству Зеленского, — пишет Manilastandard.

Вид оружия и вооружений, которые США и НАТО готовы предоставить Украине, по мнению автора, определяется не моральными соображениями и не измеряется степенью разрушения, которое это оружие может нанести гражданскому населению, а страхом западной стороны нанести определённый ущерб, который станет для России сигналом ответить странам НАТО на другом уровне.

Morningstaronline публикует выступление на конференции по мировому равновесию в Гаване члена немецкого Бундестага Севима Дагделена, который отметил, что наряду с поставкой немецких танков Киеву в Германии набирает обороты и военная пропаганда.

— Сразу же после решения федерального правительства о поставке тяжёлых боевых танков появились призывы к поставке истребителей. В этой логике военной эскалации за самолётами следует поставка военных кораблей, баллистических ракет и, в конце концов, наших собственных войск. Чтобы остановить войну на Украине и не допустить эскалации к третьей мировой войне, нам срочно нужны дипломатические инициативы, — отмечает парламентарий.

Кроме того, он признаёт, что конфликт на Украине связан с неспособностью Европы и ЕС из-за политического правления компрадорской буржуазии избавиться от зависимости от Соединённых Штатов и проводить суверенную политику, отвечающую интересам их собственного населения. Ту политику, которая нужна европейским народам, — направленную на мир, стабильность и процветание.

Украинский конфликт также, по его мнению, свидетельствует о попытке США сохранить своё абсолютное глобальное господство на закате однополярной эпохи. Война Запада против России, ведущаяся прежде всего на экономическом фронте, является также направленным внутрь социальным нападением.

В Европе санкции против Москвы "равносильны экономической самоампутации и способствуют смещению баланса сил внутри западного альянса в пользу США, что также сопровождается массовым перераспределением богатств снизу вверх внутри стран НАТО", объясняет парламентарий.

Авторы Андрей Лапенков