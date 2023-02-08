Россиянам перечислили 4 основные причины смерти при гриппе

Летальный исход при заболевании гриппом случается достаточно редко, однако целый ряд заболеваний способен повысить его риск, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Главной причиной он назвал гриппозную пневмонию, которой чаще всего подвержены пожилые люди.

"Грипп даёт целый ряд осложнений. Однако к летальному исходу они приводят нечасто. Смертность при гриппе существенно ниже 0,1%", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Также, по словам вирусолога, летальный исход способны вызвать хронические заболевания дыхательных путей, диабет и болезни сердца.