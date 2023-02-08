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8 февраля, 16:25

Сооснователь Pink Floyd осудил в ООН поджигателей конфликта на Украине

Сооснователь Pink Floyd Уотерс осудил в СБ ООН тех, кто спровоцировал конфликт на Украине

<p>Роджер Уотерс. Фото © Getty Images / Matteo Chinellato</p>

Роджер Уотерс. Фото © Getty Images / Matteo Chinellato

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd — Роджер Уотерс — выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Тем не менее он всё же осудил СВО.

"Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", подчеркнул Роджерс и призвал РФ, США, НАТО и Евросоюз добиться скорейшего урегулирования.

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Напомним, Россия запросила в Совбезе ООН согласие на выступление там сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Ранее музыкант назвал США настоящим злом. Он заявил, что пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, хотя именно американская сторона наносит миру настоящий вред.

Татьяна Миссуми

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