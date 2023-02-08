Сооснователь Pink Floyd осудил в ООН поджигателей конфликта на Украине

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd — Роджер Уотерс — выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Тем не менее он всё же осудил СВО.

"Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", — подчеркнул Роджерс и призвал РФ, США, НАТО и Евросоюз добиться скорейшего урегулирования.