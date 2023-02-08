Небензя отметил неспособность Украины нанести России поражение
Небензя: Украина не может самостоятельно нанести России стратегическое поражение
Киевские власти не могут самостоятельно нанести России поражение, и уже все это понимают. С таким утверждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Дело даже <…> не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии", — сказал он в ходе выступления на созванном по российской инициативе заседании Совбеза всемирной организации.
Также в ходе совещания Небензя назвал условие окончания конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что "мы все надеемся на мир", но Россия пока не видит готовности другой стороны к тому, чтобы перейти к значимому взаимодействию по достижению этого мира в Незалежной.
ТАСС / Zuma