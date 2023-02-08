Небензя отметил неспособность Украины нанести России поражение

Киевские власти не могут самостоятельно нанести России поражение, и уже все это понимают. С таким утверждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Дело даже <…> не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии", — сказал он в ходе выступления на созванном по российской инициативе заседании Совбеза всемирной организации.