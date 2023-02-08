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8 февраля, 16:20

Небензя отметил неспособность Украины нанести России поражение

Небензя: Украина не может самостоятельно нанести России стратегическое поражение

Киевские власти не могут самостоятельно нанести России поражение, и уже все это понимают. С таким утверждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Дело даже <…> не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии", — сказал он в ходе выступления на созванном по российской инициативе заседании Совбеза всемирной организации.

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Также в ходе совещания Небензя назвал условие окончания конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что "мы все надеемся на мир", но Россия пока не видит готовности другой стороны к тому, чтобы перейти к значимому взаимодействию по достижению этого мира в Незалежной.

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ТАСС / Zuma

Ирина Фальке

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