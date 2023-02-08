Страшные крики москвички с детьми слышны из-под завалов рухнувшего дома в Турции

Попавшую под обломки дома в Хатае россиянку с двумя детьми не могут достать без спецтехники — ноги женщины пережало бетоном. Как сообщает телеканал "Звезда", её мужа уже могли спасти из-под завалов, однако официального подтверждения пока нет.

Начальник попавшего под завалами в Турции мужа россиянки призвал помочь достать из-под бетонных блоков людей. Видео © t.me / Zvezdanews

Начальник супруга москвички Рыдван Бэй рассказал, что из-под завалов слышны крики детей и матери. Он выразил надежду на то, что семью смогут вызволить сотрудники МЧС России, которые выехали к месту трагедии. По его словам, у турецких спасателей попросту не хватает на всех сил. Рыдван добавил также, что пока информация о спасении мужа москвички не подтвердилась.