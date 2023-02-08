Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 16:17

Страшные крики москвички с детьми слышны из-под завалов рухнувшего дома в Турции

В турецком Хатае не могут достать без спецтехники застрявших под завалами россиян

Попавшую под обломки дома в Хатае россиянку с двумя детьми не могут достать без спецтехники — ноги женщины пережало бетоном. Как сообщает телеканал "Звезда", её мужа уже могли спасти из-под завалов, однако официального подтверждения пока нет.

Начальник попавшего под завалами в Турции мужа россиянки призвал помочь достать из-под бетонных блоков людей. Видео © t.me / Zvezdanews

Начальник супруга москвички Рыдван Бэй рассказал, что из-под завалов слышны крики детей и матери. Он выразил надежду на то, что семью смогут вызволить сотрудники МЧС России, которые выехали к месту трагедии. По его словам, у турецких спасателей попросту не хватает на всех сил. Рыдван добавил также, что пока информация о спасении мужа москвички не подтвердилась.

Эксперт по выживанию раскрыл, как долго человек может оставаться под завалами

Эксперт по выживанию раскрыл, как долго человек может оставаться под завалами

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв мощного землетрясения превысило девять тысяч, разрушено более шести тысяч зданий. Сейчас глава государства находится в провинции Хатай.

Обложка ©

Twitter / @NewsIADN

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров