Россия сочла насмешкой "формулу мира" от Зеленского из десяти пунктов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инициативу президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта можно расценить как насмешку над понятием "мирного урегулирования".

"Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана", — сказал он, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности ООН.