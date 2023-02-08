Россия сочла насмешкой "формулу мира" от Зеленского из десяти пунктов
Небензя назвал "план Зеленского" насмешкой над мирным урегулированием конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Stefan Rousseau
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инициативу президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта можно расценить как насмешку над понятием "мирного урегулирования".
"Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана", — сказал он, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее стало известно, что Зеленский может встретиться с американским и польским коллегами Джо Байденом и Анджеем Дудой в Польше. Он намерен представить лидерам "формулу мира для Украины из десяти пунктов".