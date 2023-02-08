В Госдуме предложили бороться с диверсиями полным запретом на дроны

Запрет использования дронов в России на время проведения спецоперации поможет распознавать украинские летательные аппараты и бороться с диверсиями, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Он напомнил, что сейчас такая мера действует только на приграничных территориях.

"Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов, кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях", — сказал он в беседе с URA.ru.

В случае принятия меры, отметил Гусев, будет понятно, что летящий в небе беспилотник принадлежит врагу. "Если съёмка необходима, например для СМИ или художественных фильмов, её можно [будет] проводить с разрешения компетентных органов", заключил он.