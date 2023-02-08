Актёр Сергей Столяров и его мать — актриса Нина Головина — умерли с разницей в пять дней

Народный артист РСФСР Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. За пять дней до трагедии он потерял мать — актрису Нину Головину, которая сыграла в "Операции "Ы", "Солдатском сердце", "Трудном счастье", "26 бакинских комиссарах" и других лентах. Информацию подтвердили в межрегиональном фонде "Образование в третьем тысячелетии".

"Действительно 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович. А 2 февраля умерла мама Сергея Кирилловича Нина Феодосьевна Головина — советская и российская актриса кино и озвучивания", — приводит комментарий пресс-службы РИА "Новости".

Сергей Столяров закончил Училище имени М.С. Щепкина в 1983 году, и больше всего известен зрителю по роли в фильме "Завтра была война" (1987). С 2000 года Столяров был генеральным продюсером образовательного телеканала "Школьник ТВ".