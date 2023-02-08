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8 февраля, 16:40

Актёр Сергей Столяров и его мать — актриса Нина Головина — умерли с разницей в пять дней

Актёр из фильма "Завтра была война" Сергей Столяров скончался в возрасте 60 лет

<p>Сергей Столяров. Фото © "Завтра была война", режиссёр Юрий Кара, сценарист Борис Васильев / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2327/foto/56034/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Сергей Столяров. Фото © "Завтра была война", режиссёр Юрий Кара, сценарист Борис Васильев / Kino-teatr.ru

Народный артист РСФСР Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. За пять дней до трагедии он потерял мать — актрису Нину Головину, которая сыграла в "Операции "Ы", "Солдатском сердце", "Трудном счастье", "26 бакинских комиссарах" и других лентах. Информацию подтвердили в межрегиональном фонде "Образование в третьем тысячелетии".

"Действительно 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович. А 2 февраля умерла мама Сергея Кирилловича Нина Феодосьевна Головина — советская и российская актриса кино и озвучивания", — приводит комментарий пресс-службы РИА "Новости".

Сергей Столяров закончил Училище имени М.С. Щепкина в 1983 году, и больше всего известен зрителю по роли в фильме "Завтра была война" (1987). С 2000 года Столяров был генеральным продюсером образовательного телеканала "Школьник ТВ".

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Ирина Фальке

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