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8 февраля, 16:32

Политолог назвал четыре типа союзников России на Западе

Политолог Марков назвал Венгрию, Испанию и Италию союзницами России

У России есть четыре типа союзников на Западе, считает политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, южные страны Европы больше северных симпатизируют нашему государству.

"Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например Испания и Италия, а балтийские — плохо. Может, это связано с религией, может, с уровнем проникновения английского языка. Если наш противник англосфера, то видно, что в североевропейских странах уровень проникновения английского языка в общественную жизнь, образование на порядок больше, чем в южных", сказал он в беседе с URA.ru.

Среди союзных России государств эксперт выделил четыре группы. Первая, находящаяся в меньшинстве, считает, что наша страна должна быть союзником. Вторая считает, что конфликтовать с РФ опасно, и ссылается на опыт Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Их пытаются поддавить, но они "оказывают влияние", объяснил Марков.

Третья группа — многочисленные потенциальные союзники, которые подвержены политической цензуре и от которых скрывают информацию о зверствах киевского режима. Примером же последней группы является Венгрия, которая понимает, что антироссийские санкции противоречат национальным интересам.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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