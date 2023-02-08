Политконсультант Корякин: В российском образовании и науке ведётся глубокая работа по омоложению кадров

В российском образовании и науке ведётся глубокая работа по омоложению кадров, и сегодняшнее вручение премий молодым учёным, их встреча с президентом Владимиром Путиным и внимание, которое государство уделяет этой сфере, — звенья одной цепи. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

Он отметил, что все новации в российской науке в основном появляются на стыке различных областей знаний. В этом смысле молодые учёные, которые занимаются исследованиями, как прикладными, так и фундаментальными, проявляют большую гибкость.

"Например, в части работы с анализом данными, всё что связано с Интернетом, анализ данных, все что дает возможность делать открытия там, где раньше сделать их было не так легко. Ещё один важный момент - поддержка тех отраслей, которых раньше не существовало", — указал собеседник Лайфа.

Корякин добавил, что сфера научных интересов сегодняшних лауреатов подсвечивает направления, которые сейчас наиболее важны для страны. Например, это нефтепереработка, где важно сконцентрироваться на продуктах более высокого передела. Или новые методы анализа, повышающие качество и безопасность бетонных конструкций при строительстве. Как показали трагические события в Турции, эта проблема сегодня достаточно актуальна, отметил собеседник Лайфа. А в-третьи, это вопросы обороноспособности страны и, конечно, Северный морской путь, прогноз и оценка последствий глобальных климатических изменений.

"Реализуется целый ряд других проектов, которые в совокупности с поддержкой молодых ученых могут дать синергический эффект. Например есть фонд содействия "Инновация" в рамках специальной программы "Студенческий стартап" оказывает поддержку студенческим стартап-проектам", — добавил Корякин.