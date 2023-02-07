Тектоническое оружие: Почему учёные ищут в турецком землетрясении след МГД-генератора Какие версии сейчас обсуждают в научных блогах и почему устраивать искусственные толчки научились ещё в 1970-х годах. 7 февраля, 12:56 Обложка © Getty Images / Burak Kara

Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Учёных встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше ста лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и афтершоком в 6,6 балла спустя 11 минут. А потом, через 9 часов, произошёл новый мощный толчок в 7,5 балла. Эхо сейсмособытия ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там произошло землетрясение в 3,4 балла. А 7 февраля произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке — не менее четырёх толчков. Что же происходит? Как возникла ситуация, когда дома рушатся при семибалльных толчках, ведь большая часть застройки в турецких городах — новая.

Недостаточный расчёт при строительстве

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Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов уверен: землетрясение в Турции стало результатом взаимодействия сразу четырёх тектонических плит: Африканской, Евро-Азиатской, Аравийской, Индостанской и Анатолийского блока. Эти образования перемещаются относительно друг друга и создают напряжение в глубинах земной коры, которое и разряжается толчками. Нынешнее землетрясение случилось на восточной ветви Анатолийского разлома. Эта ветвь уже 130–150 лет не давала сильных землетрясений. Учёный считает, что турецкие исследователи недооценили опасность на этой ветви разлома и поэтому большая часть зданий была построена с расчётом землетрясения в 3–4 балла.

Давление звёзд

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Люди, склонные объяснять всё влиянием планет и звёзд, считают, что виной всему — микролуние, которое является противоположностью суперлуния, но тоже может иметь разрушительную силу. В это время спутник Земли находится на максимальном расстоянии от неё. Некоторые учёные считают, что микролуние, которое состоялось 5 февраля в 21:29 по московскому времени, как и суперлуние могут вызывать землетрясения и будить вулканы. Например, во время суперлуния 2004 года случились землетрясение и страшное цунами, смывшее побережье Юго-Восточной Азии, когда погибло до полумиллиона человек.

Тектоническое оружие

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Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнёром, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечёт Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эродогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов.

Накануне катастрофы в Турции заявили о своём закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".

В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.

Учёные отмечают, что это теоретически возможно. Но! Для этого нужно где-то взорвать как минимум ядерную бомбу, что уже совершенно точно не ускользнёт от внимания исследователей всего мира. Правда, они почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.

Подобные установки были разработаны ещё в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперёд шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции — 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную "подкорку".

Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции — дело рук Запада.

Авторы Майя Новик