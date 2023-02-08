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8 февраля, 17:00

Белый дом отверг участие американских водолазов в закладке бомбы под "Северные потоки"

В Белом доме назвали вымыслом публикацию Херша о диверсии на "Северных потоках"

Белый дом отрицает обвинения в причастности США к подрывам на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Об этом сказали в пресс-службе после разоблачительной статьи американского журналиста Сеймура Херша.

"Это ложные и полностью выдуманные сообщения", отмечается на сайте Белого дома без пояснений.

"Северный поток" потребовали защитить ради интересов Европы

"Северный поток" потребовали защитить ради интересов Европы

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист. В Пентагоне поспешили обвинить Херша во лжи.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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