Белый дом отверг участие американских водолазов в закладке бомбы под "Северные потоки"
В Белом доме назвали вымыслом публикацию Херша о диверсии на "Северных потоках"
Белый дом отрицает обвинения в причастности США к подрывам на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Об этом сказали в пресс-службе после разоблачительной статьи американского журналиста Сеймура Херша.
"Это ложные и полностью выдуманные сообщения", — отмечается на сайте Белого дома без пояснений.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист. В Пентагоне поспешили обвинить Херша во лжи.
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