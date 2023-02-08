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8 февраля, 17:24

Патрушев ответил на вопрос о закладчиках взрывчатки под "Северные потоки"

Патрушев заявил, что не имеет сведений о виновниках диверсии на "Северных потоках"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что не имеет в своём распоряжении данных о тех, кто совершил подрывы на "Северных потоках". Так он ответил на просьбу прокомментировать обвинения Сеймура Херша в адрес США.

"Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю, кто подорвал", пояснил он журналистам.

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Напомним, журналист — лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш — заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил Херш. Пентагон назвал обвинения ложными.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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